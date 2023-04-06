Профсоюзы продолжат давление, если реформа Макрона останется в силе

19:19 2023-04-06

В четверг французские профсоюзы предупредили правительство Эммануэля Макрона, что они будут продолжать давление и мобилизацию до тех пор, пока пенсионная реформа не будет отменена, даже если Конституционный совет утвердит ее на следующей неделе.

"Что бы ни случилось, мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока реформа не будет отменена", - подчеркнула новый лидер Всеобщей конфедерации труда (CGT, второй по величине профсоюз страны) Софи Бине в начале демонстрации, организованной в Париже.

Бине пояснила, что этот одиннадцатый национальный день протеста менее чем за три месяца, организованный совместно всеми профсоюзами, "показывает, что решимость не ослабевает" против реформы, которая повысит минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет и которая, по ее мнению, "несправедлива и не нужна".

Он настаивает на том, что она не имеет "никакого экономического обоснования", которое является главным аргументом, используемым правительством в ее защиту, а также не имеет "легитимности", учитывая народную оппозицию.

Параллельно генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT, первый профсоюз) Лоран Берже подчеркнул, что "это движение по-прежнему пользуется поддержкой населения" и что "неприятие этой реформы остается таким же сильным".