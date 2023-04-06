Профсоюзы продолжат давление, если реформа Макрона останется в силе

"Что бы ни случилось, мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока реформа не будет отменена", - подчеркнула новый лидер Всеобщей конфедерации труда (CGT, второй по величине профсоюз страны) Софи Бине в начале демонстрации, организованной в Париже.



Бине пояснила, что этот одиннадцатый национальный день протеста менее чем за три месяца, организованный совместно всеми профсоюзами, "показывает, что решимость не ослабевает" против реформы, которая повысит минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет и которая, по ее мнению, "несправедлива и не нужна".



Он настаивает на том, что она не имеет "никакого экономического обоснования", которое является главным аргументом, используемым правительством в ее защиту, а также не имеет "легитимности", учитывая народную оппозицию.

Параллельно генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT, первый профсоюз) Лоран Берже подчеркнул, что "это движение по-прежнему пользуется поддержкой населения" и что "неприятие этой реформы остается таким же сильным".