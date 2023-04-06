Мужчина, похитивший 4-летнюю девочку в Западной Австралии и державший ее в плену 18 дней, в среду был приговорен к более чем 13 годам тюремного заключения по делу, которое потрясло всю страну.
37-летний Теренс Келли, признавший свою вину, похитил спящую Клео Смит из отдаленного кемпинга рано утром 16 октября 2021 года, а затем отвез ее за 50 миль к себе домой, где держал ее запертой в спальне, говорится в протоколе судебного заседания.
Клео была спасена 3 ноября после продолжительных поисков, которые вела полиция с привлечением наземных и воздушных экипажей, блокпостов и записей камер видеонаблюдения.
Это дело занимало центральное место в сводках новостей и заголовках газет.
Австралиец получил 13 лет тюрьмы за похищение 4-летней девочки
Теренс Келли, 37 лет, признал себя виновным в похищении спящей 4-летней девочки из отдаленного кемпинга в 2021 году и удерживал ее в плену в своем доме в течение 18 дней.
Мужчина, похитивший 4-летнюю девочку в Западной Австралии и державший ее в плену 18 дней, в среду был приговорен к более чем 13 годам тюремного заключения по делу, которое потрясло всю страну.
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