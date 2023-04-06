Австралиец получил 13 лет тюрьмы за похищение 4-летней девочки

Мужчина, похитивший 4-летнюю девочку в Западной Австралии и державший ее в плену 18 дней, в среду был приговорен к более чем 13 годам тюремного заключения по делу, которое потрясло всю страну.



37-летний Теренс Келли, признавший свою вину, похитил спящую Клео Смит из отдаленного кемпинга рано утром 16 октября 2021 года, а затем отвез ее за 50 миль к себе домой, где держал ее запертой в спальне, говорится в протоколе судебного заседания.



Клео была спасена 3 ноября после продолжительных поисков, которые вела полиция с привлечением наземных и воздушных экипажей, блокпостов и записей камер видеонаблюдения.



Это дело занимало центральное место в сводках новостей и заголовках газет.