Трое полицейских убиты в результате перестрелки на российском Кавказе

"Трое сотрудников МВД России были убиты в ночь с 5 на 6 апреля при исполнении служебных обязанностей на территории Малгобекского района" в Ингушетии, говорится в заявлении. Министерство выразило "глубокие соболезнования" семьям погибших.



По данным российских информационных агентств "Риа Новости" и "Интерфакс", еще восемь сотрудников милиции были ранены в перестрелке, которая произошла во время "контртеррористической операции" в селении Зиазиков Иурт.



Группа бандитов", укрывшаяся в сельском доме, открыла огонь по милиционерам, сообщили агентства со ссылкой на источники в милиции.



Операция была начата после того, как в конце марта вооруженные нападавшие напали на пост дорожной полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, ранив двух полицейских, сообщает агентство Риа Новости.



Ингушетия, расположенная на российском Кавказе, соседствует с Чечней, которая в 1990-х и начале 2000-х годов была ареной войн между Москвой и сепаратистским восстанием, постепенно принявшим исламистский характер.