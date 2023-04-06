"Трое сотрудников МВД России были убиты в ночь с 5 на 6 апреля при исполнении служебных обязанностей на территории Малгобекского района" в Ингушетии, говорится в заявлении. Министерство выразило "глубокие соболезнования" семьям погибших.
По данным российских информационных агентств "Риа Новости" и "Интерфакс", еще восемь сотрудников милиции были ранены в перестрелке, которая произошла во время "контртеррористической операции" в селении Зиазиков Иурт.
Группа бандитов", укрывшаяся в сельском доме, открыла огонь по милиционерам, сообщили агентства со ссылкой на источники в милиции.
Операция была начата после того, как в конце марта вооруженные нападавшие напали на пост дорожной полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, ранив двух полицейских, сообщает агентство Риа Новости.
Ингушетия, расположенная на российском Кавказе, соседствует с Чечней, которая в 1990-х и начале 2000-х годов была ареной войн между Москвой и сепаратистским восстанием, постепенно принявшим исламистский характер.
Трое полицейских убиты в результате перестрелки на российском Кавказе
Три милиционера, в том числе два офицера, были убиты в перестрелке с вооруженными боевиками в Ингушетии, российской кавказской республике, говорится в заявлении МВД России в четверг.
"Трое сотрудников МВД России были убиты в ночь с 5 на 6 апреля при исполнении служебных обязанностей на территории Малгобекского района" в Ингушетии, говорится в заявлении. Министерство выразило "глубокие соболезнования" семьям погибших.
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