19 человек арестованы за подделку документов, чтобы выдать себя за украинских беженцев в Испании

Расследование, которое проходило в основном в городе Торревьеха (Аликанте, восток), началось после обнаружения поддельных документов, представленных двумя гражданами России, "которые выдавали себя за жителей Украины, чтобы воспользоваться режимом временной защиты для людей, перемещенных в результате войны", - поясняется в заявлении Национальной полиции.



После этого агенты начали расследование, которое привело к 16 арестам "за преступления, связанные с подделкой документов граждан из России, Беларуси, Грузии и Молдовы".

Эти первые арестованные, которые были освобождены после дачи показаний, приобрели поддельные документы, такие как карточки постоянного проживания или свидетельства о браке, с той же целью.



С начала конфликта в прошлом году Испания предоставила эту чрезвычайную временную защиту, с помощью которой перемещенные лица получают разрешение на проживание и работу, 170 000 украинцев, которые бежали из своей страны после российского вторжения, согласно данным Министерства внутренних дел.