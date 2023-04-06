США оштрафовали British Airways на 135 000 долларов за задержку взлетно-посадочной полосы в 2017 году

В рамках мирового соглашения авиакомпания, принадлежащая IAG, которая также владеет Iberia, согласилась прекратить и воздержаться от подобных нарушений в будущем. Согласно USDOT, British Airways должна выплатить 67 500 долларов США в течение 30 дней, а оставшуюся сумму - в течение года, если она не выполнит предписание.



USDOT заявило, что штраф был наложен за рейс из Остина, штат Техас, в Лондон в декабре 2017 года, в результате которого пассажиры простояли на асфальте в плохую погоду более четырех часов без возможности улететь.



British Airways не дала немедленных комментариев в среду. Она сообщила USDOT, что задержка произошла из-за того, что в машине антиобледенителя закончилась жидкость.



Она заявила, что не считает, что этот инцидент требует принятия мер со стороны USDOT, но "в интересах урегулирования данного разбирательства" согласилась на мировое соглашение.