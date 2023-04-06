В рамках мирового соглашения авиакомпания, принадлежащая IAG, которая также владеет Iberia, согласилась прекратить и воздержаться от подобных нарушений в будущем. Согласно USDOT, British Airways должна выплатить 67 500 долларов США в течение 30 дней, а оставшуюся сумму - в течение года, если она не выполнит предписание.
USDOT заявило, что штраф был наложен за рейс из Остина, штат Техас, в Лондон в декабре 2017 года, в результате которого пассажиры простояли на асфальте в плохую погоду более четырех часов без возможности улететь.
British Airways не дала немедленных комментариев в среду. Она сообщила USDOT, что задержка произошла из-за того, что в машине антиобледенителя закончилась жидкость.
Она заявила, что не считает, что этот инцидент требует принятия мер со стороны USDOT, но "в интересах урегулирования данного разбирательства" согласилась на мировое соглашение.
США оштрафовали British Airways на 135 000 долларов за задержку взлетно-посадочной полосы в 2017 году
Министерство транспорта США (USDOT) в среду наложило штраф в размере 135 000 долларов США на авиакомпанию British Airways за задержку на асфальте в 2017 году, когда она не обеспечила своевременную высадку пассажиров.
В рамках мирового соглашения авиакомпания, принадлежащая IAG, которая также владеет Iberia, согласилась прекратить и воздержаться от подобных нарушений в будущем. Согласно USDOT, British Airways должна выплатить 67 500 долларов США в течение 30 дней, а оставшуюся сумму - в течение года, если она не выполнит предписание.
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