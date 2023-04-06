86-летний Берлускони, чья медиаимперия сделала его миллиардером, со среды находится в реанимации в кардиологическом отделении миланской больницы Сан-Раффаэле, что вызывает опасения по поводу его все более хрупкого здоровья.
В первом заявлении о его состоянии врачи Альберто Зангрилло и Фабио Чичери сообщили, что в прошлом у Берлускони был диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз. Они не уточнили, когда рак был впервые обнаружен, сказав лишь, что он не был острым.
"Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции", - сказали они, добавив, что болезнь связана с раком.
Двое детей Берлускони, Марина и Луиджи, прибыли в больницу в четверг, но не стали общаться с журналистами и операторами, ожидавшими у входа. Его младший брат, Паоло, также посетил больницу и ушел в обед вместе с Луиджи.
Бывший премьер-министр Италии Берлускони страдает от лейкемии
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже некоторое время страдает от хронического рака крови и в настоящее время находится в реанимации из-за легочной инфекции, сообщили его врачи в четверг.
86-летний Берлускони, чья медиаимперия сделала его миллиардером, со среды находится в реанимации в кардиологическом отделении миланской больницы Сан-Раффаэле, что вызывает опасения по поводу его все более хрупкого здоровья.
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