Бывший премьер-министр Италии Берлускони страдает от лейкемии

86-летний Берлускони, чья медиаимперия сделала его миллиардером, со среды находится в реанимации в кардиологическом отделении миланской больницы Сан-Раффаэле, что вызывает опасения по поводу его все более хрупкого здоровья.



В первом заявлении о его состоянии врачи Альберто Зангрилло и Фабио Чичери сообщили, что в прошлом у Берлускони был диагностирован хронический миеломоноцитарный лейкоз. Они не уточнили, когда рак был впервые обнаружен, сказав лишь, что он не был острым.



"Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции", - сказали они, добавив, что болезнь связана с раком.



Двое детей Берлускони, Марина и Луиджи, прибыли в больницу в четверг, но не стали общаться с журналистами и операторами, ожидавшими у входа. Его младший брат, Паоло, также посетил больницу и ушел в обед вместе с Луиджи.