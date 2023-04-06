Си заявил, что Китай готов укреплять взаимное стратегическое доверие с ЕС

Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном

Баклажан не прост для выращивания, особенно если климат неустойчивый и неблагоприятный. Но при выполнении всех агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.