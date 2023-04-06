Китай и ЕС должны установить правильное взаимопонимание и избегать недоразумений и неправильных оценок, сказал Си на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине, сообщает CCTV.
Си заявил, что Китай готов укреплять взаимное стратегическое доверие с ЕС
19:26 2023-04-06
Китай готов укреплять взаимное стратегическое доверие с Европейским союзом, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
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20:27
Храмова Оксана
Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном
Баклажан не прост для выращивания, особенно если климат неустойчивый и неблагоприятный. Но при выполнении всех агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.
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19:59
Иван Ободов
Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки
Наркокартели, действующие в Италии, все чаще используют теневые сети нелицензированных китайских денежных брокеров для сокрытия трансграничных платежей, сообщают итальянские судебные и правоохранительные органы.
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19:56
Иван Ободов
Заявка на торговую марку Apple Music заблокирована апелляционным судом США
Во вторник компания Apple Inc проиграла попытку зарегистрировать часть федерального товарного знака для "Apple Music" после того, как апелляционный суд США принял решение в пользу джазового музыканта, оспорившего заявку технологического гиганта.