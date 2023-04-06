Си заявил, что Китай готов укреплять взаимное стратегическое доверие с ЕС

19:26 2023-04-06

Китай готов укреплять взаимное стратегическое доверие с Европейским союзом, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай и ЕС должны установить правильное взаимопонимание и избегать недоразумений и неправильных оценок, сказал Си на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине, сообщает CCTV.