Цветовод со стажем рассказала, какие сорта гортензий цветут раньше других

Пышное цветение гортензий не может оставить равнодушным никого. А разнообразие цветов и оттенков просто поражает. Познакомьтесь с самыми ранними и красивыми разновидностями.

Вимс Ред

Лепестки этого вида похожи издали на распущенные крылья маленьких бабочек. Расцветка этого сорта постепенно меняется с ярко розового до фиолетового.

Выращивать несложно, Вимс Ред не требовательна к уходу. Радовать цветами будет с июня и до самых заморозков. В высоту достигает 150 см.

Литл блоссом

Очень миниатюрная красавица. Цвести начинает в июне, образует плотную шапку соцветий. Цветение продолжается долго. Отлично смотрится как балконное растение.

Сначала цветы будут белесые, потом принимают розовый оттенок.

Пастель грин ренколор

Очень необычный красивый цветок, каждую неделю меняет окрас. В высоту достигает 120 см. Начинает цвести белым цветом, в конце сезона она фиолетовая.

Между этими этапами меняет оттенки с лососевого на лаймовый. Всегда найдет чем удивить.