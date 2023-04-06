Чурикова прокомментировала отношения Михальчик и Шульгина на Фабрике звезд, назвав продюсера абьюзером

Вспоминая о романе Александра Шульгина, который продюсировал 3 сезон "Фабрики звезд" и участницы проекта Юлии Михальчик, Яна Чурикова не забыла высказать свое отношение к этому.

Ведущая выпалила: "Фу!", ведь у продюсера была власть, а разница в возрасте между избранниками была 21 год. Шульгину на тот момент было 39 лет, а Михальчик - 18.

Яна напомнила и про скверный характер Александра, который избивал свою экс-супругу Валерию.

Чурикова назвала Шульгина "абьюзером", а его отношения с Михальчик - "манипуляцией".

Присутствовавшая в студии Ютуб-шоу продюсер Василина Михайловская заверила, что сама не раз наблюдала, насколько грубым может быть ее коллега. Возлюбленной Шульгина также нередко доставалось.