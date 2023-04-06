Рикардо Арройо заявил о запрете крошечных бутылочек с выпивкой

"Того факта, что это решит хотя бы одну из этих двух проблем, было бы достаточно для меня", - сказал Арройо на слушаниях по этому вопросу в мэрии в понедельник. "Тот факт, что это решает обе эти проблемы, я думаю, является весомой причиной для того, чтобы двигаться вперед с подобным проектом".



По словам Арройо, маленькие бутылочки предпочитают люди, которые хотят пить в своих автомобилях, потому что их легко спрятать от полиции, а пустые бутылки можно просто выбросить в окно.



Родители сказали ему, что их также предпочитают несовершеннолетние любители выпить, потому что их легко спрятать.

Окончательное решение о запрете на продажу миниатюрных бутылочек остается за городским лицензионным советом, который регулирует работу примерно 280 винных магазинов города. Председатель совета Кэтлин Джойс сказала в понедельник, что заявителей на получение новых лицензий или передачу лицензий уже просят добровольно согласиться не продавать маленькие бутылочки.



По словам Арройо, другие общины Массачусетса, запретившие продажу маленьких бутылочек, отмечают положительные результаты.