Индия скоро обойдет Китай как самая густонаселенная страна в мире

"Большинство людей считают, что экономика Индии все еще составляет лишь малую часть того, чем она может стать в будущем, а это значит, что у нее так много перспектив", - сказала Yahoo News доктор Одри Трушке, доцент кафедры истории Южной Азии Ратгерского университета, добавив, что потенциал во многом обусловлен тем, что Индия "такая молодая страна".



Из быстро растущего населения Индии, составляющего 1,41 миллиарда человек, примерно каждый четвертый - моложе 15 лет, а почти половина - моложе 25 лет.

Для сравнения, население Китая составляет около 1,45 миллиарда человек, но люди моложе 25 лет составляют лишь четверть населения.



"Индийский субконтинент всегда поддерживал активное человеческое население", - сказал Трушке. "Индию также долгое время сравнивали с Китаем, и они долгое время торговали друг с другом. Поэтому, как бы многое ни менялось в ходе истории человечества, это нечто повторяется - как плотное население субконтинента, так и сравнение с Китаем".