GM обогнал Ford по продажам электромобилей в США

Однако 20 670 проданных электромобилей GM все еще значительно отстают от лидера отрасли компании Tesla, которая поставила более 161 000 автомобилей в США в период с января по март, согласно оценкам Motorintelligence.com.



Ford продал только 10 866 электромобилей за этот период, но компания заявила, что это произошло в основном потому, что ей пришлось остановить производство популярного пикапа Mustang Mach-E, пока она проводила модернизацию завода в Мексике для наращивания производства. Пресс-секретарь Саид Дип сказал, что компания прекратила производство Mach-E на семь недель квартала, что отразилось на снижении продаж.



Кроме того, Ford был вынужден остановить производство электрического пикапа F-150 Lightning в феврале после того, как во время проверки качества загорелась батарея. Проблема была устранена, и производство возобновилось 13 марта.



Тем не менее, продажи электромобилей Ford выросли на 41% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщила компания.



В первом квартале GM поставил 19 700 автомобилей своей самой популярной электрической модели - хэтчбека и пикапа Chevrolet Bolt. В прошлом году компания продала всего 358 "Болтов", так как имеющиеся батареи пришлось направить на отзыв 142 000 старых моделей "Болтов" из-за возгорания батарей.