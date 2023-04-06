Американский производитель самолетов был вынужден прекратить поставки грузового самолета 767F и танкера KC-46 в начале этого года после того, как обнаружил, что центральные топливные баки, изготовленные одним из поставщиков, не были должным образом герметизированы.
Компания Boeing отказалась комментировать, когда возобновились поставки 767, однако, согласно данным о полетах, 24 марта она передала грузовой самолет 767F компании FedEx. В тот же день оборонное подразделение компании Boeing сообщило в Твиттере, что танкер KC-46 был поставлен ВВС США.
Во вторник еще один грузовой самолет FedEx совершил перелет из Пейн-Филд к северу от Сиэтла в Индианаполис. До этого последние поставки 767 были осуществлены в декабре.
Хотя Boeing утверждает, что проблема с топливным баком не повлияет на способность компании достичь годовых целей по поставкам, компании пришлось снять и перекрасить центральный топливный бак пострадавших самолетов, прежде чем поставки могли возобновиться.
Стэн Дил, глава Boeing Commercial Airplanes, сообщил журналистам на прошлой неделе, что компания возобновит поставки грузовых самолетов 767 "в ближайшее время", а после этого начнутся поставки танкеров KC-46.
Boeing возобновляет поставки грузовых самолетов 767 после трехмесячного перерыва
Компания Boeing Co заявила в среду, что возобновила поставки широкофюзеляжных самолетов 767 после трехмесячного перерыва, вызванного проблемами с качеством продукции поставщика.
Американский производитель самолетов был вынужден прекратить поставки грузового самолета 767F и танкера KC-46 в начале этого года после того, как обнаружил, что центральные топливные баки, изготовленные одним из поставщиков, не были должным образом герметизированы.
-
20:27
Храмова Оксана
Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном
Баклажан не прост для выращивания, особенно если климат неустойчивый и неблагоприятный. Но при выполнении всех агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.
-
-
-
-
19:59
Иван Ободов
Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки
Наркокартели, действующие в Италии, все чаще используют теневые сети нелицензированных китайских денежных брокеров для сокрытия трансграничных платежей, сообщают итальянские судебные и правоохранительные органы.
-
-
19:56
Иван Ободов
Заявка на торговую марку Apple Music заблокирована апелляционным судом США
Во вторник компания Apple Inc проиграла попытку зарегистрировать часть федерального товарного знака для "Apple Music" после того, как апелляционный суд США принял решение в пользу джазового музыканта, оспорившего заявку технологического гиганта.