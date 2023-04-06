Boeing возобновляет поставки грузовых самолетов 767 после трехмесячного перерыва

Американский производитель самолетов был вынужден прекратить поставки грузового самолета 767F и танкера KC-46 в начале этого года после того, как обнаружил, что центральные топливные баки, изготовленные одним из поставщиков, не были должным образом герметизированы.



Компания Boeing отказалась комментировать, когда возобновились поставки 767, однако, согласно данным о полетах, 24 марта она передала грузовой самолет 767F компании FedEx. В тот же день оборонное подразделение компании Boeing сообщило в Твиттере, что танкер KC-46 был поставлен ВВС США.



Во вторник еще один грузовой самолет FedEx совершил перелет из Пейн-Филд к северу от Сиэтла в Индианаполис. До этого последние поставки 767 были осуществлены в декабре.



Хотя Boeing утверждает, что проблема с топливным баком не повлияет на способность компании достичь годовых целей по поставкам, компании пришлось снять и перекрасить центральный топливный бак пострадавших самолетов, прежде чем поставки могли возобновиться.



Стэн Дил, глава Boeing Commercial Airplanes, сообщил журналистам на прошлой неделе, что компания возобновит поставки грузовых самолетов 767 "в ближайшее время", а после этого начнутся поставки танкеров KC-46.