Самоубийство в школе Нью-Джерси: Мать 11-летнего ребенка обнаружила зловещую запись на мобильном телефоне

"Я смотрела телевизор и думала о том, что произошло со мной в жизни. Потом у меня появилась отличная идея!" - написала она в электронном письме, которым ее мать, Элайна ЛоАльбо, поделилась с Fox News Digital.



"Вместо драматического кружка это будет кружок Трама (sic)! Драма (sic) - не самая легкая тема для разговора, но я верю, что есть место, куда люди могут прийти, расслабиться и выпустить все свои чувства и эмоции", - написала ЛоАльбо-Мелендес.



Она описала, что именно ей понадобится - "не слишком большая, но и не слишком маленькая комната" и пара стульев - и вызвалась все организовать.

"Я надеюсь, что это произойдет", - написал ЛоАльбо-Мелендес. "Я, например, слышал от своих друзей и других людей о том, что с ними произошло, и я думаю, что это было бы фантастическим событием. Хорошего вечера".



Фелиция всегда была такой, сказала ее мать в интервью Fox News Digital. "Моя дочь выступала против издевательств с детского сада, когда ей сказали раскрасить себя коричневым мелком", - сказала ЛоАльбо.