США утверждают, что децентрализованные финансовые услуги используются для незаконных переводов

Так называемые платформы DeFi позволяют пользователям предоставлять кредиты, займы и сбережения, обычно в криптоактивах и стейблкоинах, не прибегая к услугам банков.



В новой оценке риска незаконного финансирования децентрализованных финансов Минфин обнаружил, что незаконные субъекты используют уязвимости в американском и зарубежном регулировании и правоприменении в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в технологии, лежащей в основе услуг.



Услуги DeFi, которые не соблюдают эти обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, представляют собой наиболее значительный риск незаконного финансирования в этой сфере, говорится в оценке.



"Наша оценка показывает, что незаконные субъекты, включая преступников, мошенников и северокорейских кибер-актеров, используют сервисы DeFi в процессе отмывания незаконных средств", - сказал в своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.



Нельсон добавил, что частный сектор должен использовать результаты оценки для разработки стратегий снижения рисков и принятия мер по предотвращению использования незаконными субъектами услуг децентрализованного финансирования.