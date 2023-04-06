Так называемые платформы DeFi позволяют пользователям предоставлять кредиты, займы и сбережения, обычно в криптоактивах и стейблкоинах, не прибегая к услугам банков.
В новой оценке риска незаконного финансирования децентрализованных финансов Минфин обнаружил, что незаконные субъекты используют уязвимости в американском и зарубежном регулировании и правоприменении в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в технологии, лежащей в основе услуг.
Услуги DeFi, которые не соблюдают эти обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, представляют собой наиболее значительный риск незаконного финансирования в этой сфере, говорится в оценке.
"Наша оценка показывает, что незаконные субъекты, включая преступников, мошенников и северокорейских кибер-актеров, используют сервисы DeFi в процессе отмывания незаконных средств", - сказал в своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
Нельсон добавил, что частный сектор должен использовать результаты оценки для разработки стратегий снижения рисков и принятия мер по предотвращению использования незаконными субъектами услуг децентрализованного финансирования.
США утверждают, что децентрализованные финансовые услуги используются для незаконных переводов
Северная Корея, киберпреступники, злоумышленники, воры и мошенники используют услуги децентрализованного финансирования (DeFi) для перевода и отмывания своих незаконных доходов, предупредило в четверг Министерство финансов США.
Так называемые платформы DeFi позволяют пользователям предоставлять кредиты, займы и сбережения, обычно в криптоактивах и стейблкоинах, не прибегая к услугам банков.
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