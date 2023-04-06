Полиция нашла пропавшего 7-летнего мальчика в центре Лос-Анджелеса

Он был найден в среду в центре Лос-Анджелеса "в добром здравии", сообщила полиция в Твиттере. Полиция обнаружила его на углу 5-й улицы и улицы Сан-Педро.



"Наш пропавший ребенок найден", - сказала капитан полиции Лос-Анджелеса Соня Монико. Ребенок находится в безопасности, в данный момент о нем заботятся наши детективы, расследование продолжается". ... На данный момент нет никаких доказательств того, что в этом замешана нечестная игра". Ребенок был найден гуляющим по улицам, сказал Монико.



"Я даже не могу выразить словами. Вы не хотите видеть, как я плачу", - сказал заплаканный дедушка мальчика Дональд Льюис, когда он ехал в полицейский участок, чтобы забрать своего внука.