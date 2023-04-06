Он был найден в среду в центре Лос-Анджелеса "в добром здравии", сообщила полиция в Твиттере. Полиция обнаружила его на углу 5-й улицы и улицы Сан-Педро.
"Наш пропавший ребенок найден", - сказала капитан полиции Лос-Анджелеса Соня Монико. Ребенок находится в безопасности, в данный момент о нем заботятся наши детективы, расследование продолжается". ... На данный момент нет никаких доказательств того, что в этом замешана нечестная игра". Ребенок был найден гуляющим по улицам, сказал Монико.
"Я даже не могу выразить словами. Вы не хотите видеть, как я плачу", - сказал заплаканный дедушка мальчика Дональд Льюис, когда он ехал в полицейский участок, чтобы забрать своего внука.
Полиция нашла пропавшего 7-летнего мальчика в центре Лос-Анджелеса
Дерека Клея в последний раз видели во дворе жилого комплекса в квартале 1100 бульвара Креншоу во вторник, сообщила полиция.
Он был найден в среду в центре Лос-Анджелеса "в добром здравии", сообщила полиция в Твиттере. Полиция обнаружила его на углу 5-й улицы и улицы Сан-Педро.
-
20:27
Храмова Оксана
Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном
Баклажан не прост для выращивания, особенно если климат неустойчивый и неблагоприятный. Но при выполнении всех агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.
-
-
-
-
19:59
Иван Ободов
Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки
Наркокартели, действующие в Италии, все чаще используют теневые сети нелицензированных китайских денежных брокеров для сокрытия трансграничных платежей, сообщают итальянские судебные и правоохранительные органы.
-
-
19:56
Иван Ободов
Заявка на торговую марку Apple Music заблокирована апелляционным судом США
Во вторник компания Apple Inc проиграла попытку зарегистрировать часть федерального товарного знака для "Apple Music" после того, как апелляционный суд США принял решение в пользу джазового музыканта, оспорившего заявку технологического гиганта.