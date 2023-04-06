Диетолог Арзамасцев рассказал, к чему может привести гипертоников употребление алкоголя

Своими соображениями по поводу употребления алкоголя гипертониками Евгений Арзамасцев поделился в интервью "Москва 24".

Медик утверждает, что постоянное потребление спиртного (особенно если возлияния будут сверх меры) приводит к сбою адаптации внутренней системы организма.

Артериальное давление в первую очередь окажется под ударом, что будет выражаться в страшных скачках цифр.

По словам нутрициолога, если человек с давлением под 140 начнет потреблять горячительные напитки, к концу застолья оно достигнет отметки в 200, а далее возможны плачевные последствия, вплоть до летального исхода.