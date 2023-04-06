Walmart стремится к тому, чтобы к 2026 году 65% магазинов обслуживались автоматически

19:55 2023-04-06

Компания Walmart Inc заявила, что к концу 2026 финансового года ожидает, что около 65% ее магазинов будут обслуживаться автоматикой, всего через несколько дней после того, как она объявила о планах уволить более 2 000 человек на предприятиях.

Объявление, сделанное на фоне ежегодного собрания инвесторов американского розничного гиганта в Тампе, штат Флорида, прозвучало в связи с тем, что Walmart все чаще использует свои огромные магазины для доставки онлайн-заказов и инвестирует значительные средства в автоматизацию, чтобы ускорить обработку заказов на своих предприятиях по выполнению электронной коммерции.

Не сразу стало ясно, приведет ли этот шаг к новым увольнениям в крупнейшем частном работодателе страны, насчитывающем около 1,7 миллиона работников в США и еще 60 000 за рубежом. Компания заявила, что эти изменения приведут к снижению потребности в низкооплачиваемых должностях.

"По мере внедрения изменений в бизнес, одним из результатов станут должности, требующие меньше физического труда, но с более высокой заработной платой", - говорится в заявлении розничной компании, расположенной в Бентонвилле, штат Арканзас.

"Со временем компания ожидает увеличения пропускной способности на одного человека за счет автоматизации при сохранении или даже увеличении числа сотрудников по мере создания новых ролей", - добавила компания.