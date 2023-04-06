Апелляционный суд США по федеральному округу отклонил аргумент Apple о том, что она имеет приоритет над правами на товарный знак "Apple Jazz" трубача Чарли Бертини на основании владения более ранним товарным знаком от музыкального лейбла "Битлз" Apple Corps Ltd. Суд разрешил Бертини заблокировать регистрацию части федерального товарного знака "Apple Music".
Суд разрешил Бертини заблокировать заявку Apple на федеральный товарный знак Apple Music, охватывающий живые выступления, один из нескольких товарных знаков, которые Apple пыталась получить.
Адвокат Бертини, его брат Джеймс Бертини, сказал, что они довольны решением после "долгой и трудной борьбы".
"Возможно, это решение поможет и другим небольшим компаниям защитить свои права на товарный знак", - сказал адвокат. Представители Apple не сразу ответили на просьбу о комментарии.
Заявка на торговую марку Apple Music заблокирована апелляционным судом США
Во вторник компания Apple Inc проиграла попытку зарегистрировать часть федерального товарного знака для "Apple Music" после того, как апелляционный суд США принял решение в пользу джазового музыканта, оспорившего заявку технологического гиганта.
Апелляционный суд США по федеральному округу отклонил аргумент Apple о том, что она имеет приоритет над правами на товарный знак "Apple Jazz" трубача Чарли Бертини на основании владения более ранним товарным знаком от музыкального лейбла "Битлз" Apple Corps Ltd. Суд разрешил Бертини заблокировать регистрацию части федерального товарного знака "Apple Music".
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