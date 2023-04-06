Брат Илона Маска Кимбал выставил на рынок акции Tesla на 17 миллионов долларов

В обычных условиях такая сделка была бы не только весьма спорной, но и невозможной. Младший брат генерального директора Кимбал имеет доступ к информации, имеющей отношение к рынку, и существует так называемый "черный" период, запрещающий инсайдерские продажи до тех пор, пока Tesla не отчитается о квартальной прибыли 19 апреля.

Однако в опубликованной в среду регуляторной декларации ресторатор и основатель компании по выращиванию гидропоники сообщил, что подготовил сделку еще в декабре, примерно за четыре месяца до этого, в соответствии с так называемым планом 10b5-1.



Это позволяет инсайдерам продавать акции независимо от предстоящих ключевых событий, когда они имеют доступ к существенной непубличной информации, такой как финансовые показатели Tesla за первый квартал.



Согласно этому плану, в понедельник Кимбал Маск реализовал опционы на акции, срок действия которых истекает в июне 2025 года и которые дают ему право приобрести 100 000 акций по цене $24,73 за штуку, что представляет собой почти 90-процентную скидку к предыдущей цене закрытия.



Затем он развернулся и продал их все одиннадцатью различными пакетами по цене от $192,78 до $202,64, получив чистую выручку в размере более $17 миллионов и оставив себе чуть более 1,6 миллиона акций.