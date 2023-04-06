Итальянские наркокартели скрывают платежи через китайские теневые банки

Это событие подчеркивает, что проблема, над которой американские власти бьются в связи с латиноамериканскими наркогруппировками, пустила корни в Европе.



В Италии власти наблюдают рост использования сетей денежных переводов, которые работают без легко отслеживаемого следа и способствуют быстрым платежам, сообщили агентству Reuters семь сотрудников судебных и правоохранительных органов.

Метод перевода включает в себя депонирование суммы у денежного брокера в одной стране, в то время как другой агент сети в другой точке мира выплачивает эквивалентную сумму предполагаемому получателю.



"Это явление находится на подъеме", - сказала национальный прокурор Италии по борьбе с мафией Барбара Сардженти, которая координирует расследования как внутри страны, так и за рубежом.

В интервью в своем офисе в Риме Сардженти сказала, что рост числа соответствующих расследований объясняется как увеличением активности, так и улучшением способности властей выявлять такие случаи.