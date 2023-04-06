Лучшие сорта баклажанов, которые рекомендовал опытный агроном

Предлагаем сорта, которые опытный садовод проверил на своем участке и назвал самыми лучшими.

Белый принц

Сорт скороспелый, плоды дает через 110 дней. Отличается пышной зеленью, средним ростом, плоды белые в форме вытянутого цилиндра с небольшой изогнутостью.

В спелом виде желтоватые, весят до 250 г.

Растить их надо под пленкой. Если регион теплый, то и в открытом грунте. Великолепные вкусовые качества, никакой горечи, мякоть белого цвета.

Черный витязь

Раннеспелый сорт, высокорослый, урожай дает спустя 110 дней. Плоды приобретают грушевидную форму, цвет глянцево-черный. Горечь во вкусе нет. Масса баклажана может достигать 350 г.

Выращивать лучше в теплице. В высоту растет до 170 см. Сорт не боится гнили и дает большой урожай. С куста вы соберете до 6 кг.

Восточный принц

Сорт авторской селекции, используется для разведения в теплице. Высокорослый и скороспелый, урожай собираем после 110 дней. Плоды светло-зеленые, цилиндрические.

Размер небольшой, до 250 г. Мякоть без горечи и семян, отлично подходит для блюда "Тещин язык" и для заготовок икры.