12-летний мальчик арестован по обвинению в убийстве в результате аварии в Великобритании

Женщина в возрасте 60 лет была найдена мертвой в среду вечером на месте аварии в Шеффилде, сообщила полиция Южного Йоркшира.



Мальчик был найден вскоре после этого и арестован с ножом, сказала полиция. В четверг он оставался под стражей.



Полиция не назвала имен жертвы и подозреваемого и не сообщила других подробностей.



"Это будет очень тяжелое время для семей участников этого инцидента, и я бы попросила уважать их частную жизнь, пока они пытаются понять, что произошло", - сказала старший инспектор полиции Андреа Боуэлл.