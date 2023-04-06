12-летний мальчик арестован по обвинению в убийстве в результате аварии в Великобритании

Женщина в возрасте 60 лет была найдена мертвой в среду вечером на месте аварии в Шеффилде, сообщила полиция Южного Йоркшира.
Мальчик был найден вскоре после этого и арестован с ножом, сказала полиция. В четверг он оставался под стражей.
Полиция не назвала имен жертвы и подозреваемого и не сообщила других подробностей.
"Это будет очень тяжелое время для семей участников этого инцидента, и я бы попросила уважать их частную жизнь, пока они пытаются понять, что произошло", - сказала старший инспектор полиции Андреа Боуэлл.
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