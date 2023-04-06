Рик Джонсон признал в подписанном судебном заявлении, что он действовал "коррумпированно", когда принимал наличные и другие льготы, чтобы помочь предприятиям получить лицензии.
Обвинения против Джонсона и еще трех человек были оглашены прокурором США Марком Тоттеном на пресс-конференции возле Капитолия в Лансинге.
70-летний Джонсон был председателем совета по марихуане в течение двух лет до весны 2019 года. Республиканец годами ранее также был влиятельным законодателем, занимая пост спикера Палаты представителей с 2001 по 2004 год.
"Государственная коррупция - это яд для любой демократии. ... Здесь этот яд особенно токсичен", - сказал Тоттен. "Индустрию марихуаны сравнивают с современной золотой лихорадкой, новой границей, где участники могут заявить свои права и, возможно, получить большие доходы".
Совет по марихуане рассмотрел и одобрил заявки на выращивание и продажу марихуаны в медицинских целях. Адвокат Джонсона не сразу ответил на запрос о комментарии.
Бывший глава совета по лицензированию марихуаны в Мичигане признает, что брал взятки
Бывший глава совета по лицензированию медицинской марихуаны в штате Мичиган согласился признать себя виновным в получении взяток в размере 110 000 долларов США, когда он возглавлял совет в течение двух лет, сообщили власти в четверг.
Рик Джонсон признал в подписанном судебном заявлении, что он действовал "коррумпированно", когда принимал наличные и другие льготы, чтобы помочь предприятиям получить лицензии.
-
-
-
21:53
Иван Ободов
Израиль обвиняет ХАМАС в запуске нескольких ракет с территории Ливана
Израиль обвинил исламистскую группировку Хамас в залпе из более чем 30 ракет, выпущенных из Ливана в четверг, после эскалации напряженности после рейдов израильской полиции на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме на этой неделе.
-
21:52
Иван Ободов
Филиппины пытаются вернуть мелкую рыбу, играющую ключевую роль в питании сельских жителей
На Филиппинах, состоящих из тысяч островов, проживает около 1,6 миллиона человек, занятых в рыбном хозяйстве, и большинство из них - мелкие рыболовы, которые в совокупности добывают почти половину всей рыбы в стране.
-
-