Бывший глава совета по лицензированию марихуаны в Мичигане признает, что брал взятки

Рик Джонсон признал в подписанном судебном заявлении, что он действовал "коррумпированно", когда принимал наличные и другие льготы, чтобы помочь предприятиям получить лицензии.



Обвинения против Джонсона и еще трех человек были оглашены прокурором США Марком Тоттеном на пресс-конференции возле Капитолия в Лансинге.



70-летний Джонсон был председателем совета по марихуане в течение двух лет до весны 2019 года. Республиканец годами ранее также был влиятельным законодателем, занимая пост спикера Палаты представителей с 2001 по 2004 год.



"Государственная коррупция - это яд для любой демократии. ... Здесь этот яд особенно токсичен", - сказал Тоттен. "Индустрию марихуаны сравнивают с современной золотой лихорадкой, новой границей, где участники могут заявить свои права и, возможно, получить большие доходы".



Совет по марихуане рассмотрел и одобрил заявки на выращивание и продажу марихуаны в медицинских целях. Адвокат Джонсона не сразу ответил на запрос о комментарии.