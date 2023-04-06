Наряду с серией фотографий и видео с ее недавних мероприятий - включая кормление грудью во время танцев с профессионалом Сашей Фарбер - актриса Not Dead Yet написала на Instagram: "Три моих любимых занятия: мой малыш Чарли, Not dead yet и возвращение к танцам (ты невероятная @sashafarber1 и да, я кормлю грудью во время бальных танцев)".
"СПАСИБО ВСЕМ, кто поддерживает наше милое шоу", - продолжила Джина, представитель которой подтвердил появление сына в марте, ссылаясь на свой новый сериал на ABC. "Я ЛЮБЛЮ ВАС".
В комментариях к своему посту - который включал милое селфи с малышом Чарли - Джина получила массу похвал от коллег-звезд, включая коллегу-танцовщицу Джулианну Хаф.
Джина Родригес раскрыла имя ребенка, родившегося у нее и Джо Лосичеро
Выпускница "Джейн Девственница" поделилась первыми снимками своего и мужа Джо Лочичеро малыша, который появился на свет 5 апреля, а также сообщила имя новорожденного: Чарли.
Наряду с серией фотографий и видео с ее недавних мероприятий - включая кормление грудью во время танцев с профессионалом Сашей Фарбер - актриса Not Dead Yet написала на Instagram: "Три моих любимых занятия: мой малыш Чарли, Not dead yet и возвращение к танцам (ты невероятная @sashafarber1 и да, я кормлю грудью во время бальных танцев)".
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