Джина Родригес раскрыла имя ребенка, родившегося у нее и Джо Лосичеро

Наряду с серией фотографий и видео с ее недавних мероприятий - включая кормление грудью во время танцев с профессионалом Сашей Фарбер - актриса Not Dead Yet написала на Instagram: "Три моих любимых занятия: мой малыш Чарли, Not dead yet и возвращение к танцам (ты невероятная @sashafarber1 и да, я кормлю грудью во время бальных танцев)".



"СПАСИБО ВСЕМ, кто поддерживает наше милое шоу", - продолжила Джина, представитель которой подтвердил появление сына в марте, ссылаясь на свой новый сериал на ABC. "Я ЛЮБЛЮ ВАС".



В комментариях к своему посту - который включал милое селфи с малышом Чарли - Джина получила массу похвал от коллег-звезд, включая коллегу-танцовщицу Джулианну Хаф.