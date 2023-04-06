Закончены съемки «Джокер 2», и Тодд Филлипс отпраздновал это событие с Леди Гагой

Джокер 2" начал основные съемки в декабре 2022 года, через полгода после того, как Тодд Филлипс подтвердил, что работа над сиквелом продолжается.

В феврале мы впервые официально увидели Леди Гагу в роли Хоакина Феникса в сиквеле, а теперь есть еще две их фотографии, хотя и отдельно друг от друга, благодаря сообщению на странице Филлипса в Instagram: На фото № 1 изображена Харлин Квинзел в исполнении Леди Гаги, надевшая тот же клоунский костюм, что и Артур Флек в первом фильме, и тем самым представившая свое превращение в одержимую весельем Харли Квинн.

А на фотографии №2 Хоакин Феникс одет в тот же костюм, что и Артур, когда он стал Джокером в первый раз, хотя, судя по клеткам над окнами, он находится в каком-то тюремном транспорте.

Итак, теперь у публики есть еще несколько официальных снимков "Джокера 2", а Тодд Филлипс приступит к процессу компоновки кадров из предстоящего фильма.