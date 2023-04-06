Израиль обвиняет ХАМАС в запуске нескольких ракет с территории Ливана

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был провести заседание кабинета безопасности, чтобы принять решение об ответе на атаку, крупнейший ракетный обстрел из Ливана с 2006 года, когда Израиль вел войну с хорошо вооруженным движением "Хезболла".



"Никто не должен испытывать нас на прочность, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа", - заявил министр иностранных дел Эли Коэн в Твиттере.



Израильские военные сообщили, что с территории Ливана было запущено 34 ракеты, из которых 25 были перехвачены противоракетной системой "Железный купол". Израильская служба скорой помощи сообщила, что один человек получил незначительные осколочные ранения.



Инцидент произошел, когда Израиль столкнулся с давлением мирового сообщества после полицейских рейдов на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году совпадает с еврейским праздником Песах, начавшимся в среду вечером.