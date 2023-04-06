Водитель доставки получил пожизненный срок за убийство женщины и поджог

Окружной судья округа Палм-Бич назначил Хорхе Дюпре Лачазо два пожизненных срока, плюс еще один 30-летний срок, согласно судебным документам.

В январе 24-летний подсудимый был признан виновным в убийстве первой степени, краже со взломом и поджоге после трехдневного судебного разбирательства.



Дюпре Лачазо и еще один мужчина доставили стиральную и сушильную машины, купленные в Best Buy, в дом Эвелин Смит Уделл в Бока-Ратон, штат Флорида, в августе 2019 года, сообщили официальные лица. После установки приборов второй мужчина вышел на улицу и через несколько минут услышал крики.

Он нашел Уделл на полу и позвонил 911. По словам следователей, Дюпре Лачазо уехал на грузовике, но позже был остановлен прибывшим офицером.



По данным правоохранительных органов, рядом с телом Уделла полиция нашла резиновый молоток, который использовался при нападении, и банку с растворителем для краски, которую Дюпре Лачазо использовал для разведения огня.

На обоих были обнаружены отпечатки пальцев Дюпре Лачазо, заявили прокуроры. Следователи также обнаружили, что кошелек женщины был поврежден, что позволяет предположить, что мотивом нападения была кража.