Как улучшить почву естественным способом и многократно повысить ее урожайность

Небольшая горсть плодородной земли содержит больше живых микроорганизмов и других существ, чем людей во всем мире. При этом плодородие почвы напрямую зависит от того, насколько комфортными являются условия их существования. Эти живые организмы питаются органическими веществами, также им необходимы вода и воздух. Поглощаемая еда перерабатывается и выводится в почву — где, соединяясь с минеральными компонентами грунта, превращается в питательные компоненты для растительности.

Если почва в течение длительного времени удобрялась химическими удобрениями минерального происхождения, это может привести к гибели естественной почвенной микрофлоры. В результате насаждения растут в искусственных условиях, что делает их уязвимыми к вредителям и болезням.

Для улучшения структуры почвы необходимо регулярно добавлять в нее органические удобрения. Традиционные варианты — коровяк, куриный или конский помет. Также в продаже представлены разные виды органических удобрений на их основе (гранулы, растворы, суспензии и т.п.). Органические удобрения особенно актуальны для участков с песчаной почвой, а также для чрезмерно уплотненного грунта — например, на котором ранее выполнялись строительные работы.

При удобрении почвы органическими удобрениями необходимо принимать во внимание особенности высаживаемых культур. Например, для выращивания голубики никакая органика неприемлема: нужна кислая почва и особые удобрения, разработанные специально для данного растения.