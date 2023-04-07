Российская нейросеть будет отвечать на вопросы в стиле Жириновского

По словам представителя ЛДПР Леонида Слуцкого, нейросеть будет анализировать видеосюжеты с участием политика, сохранившиеся в архивах.

Алгоритм проанализирует более 18 тыс. часов выступлений и интервью Жириновского за все 30 лет его политической карьеры.

Слуцкий утверждает, что после такого обучения нейросеть будет способна генерировать ответы в стиле политика на любые вопросы.

Он также отметил, что основная задача создания такого алгоритма заключается в ознакомлении людей с наследием Жириновского.