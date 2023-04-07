Жителя Австралии задержали за ловлю утконоса

Правоохранители увидели на записях с камер видеонаблюдения, как мужчина и женщина показывают завернутого в полотенце утконоса в поезде.

Затем та же пара демонстрировала животное посетителям торгового центра King Street.

Полицейские утверждают, что утконоса выпустили в реку на значительном отдалении от места, где его поймали.

Сейчас специалисты ищут животное, поскольку его необходимо вернуть в привычную среду обитания.

Мужчине, задержанному за ловлю животного, грозит штраф в размере 430 тыс. австралийских долларов.