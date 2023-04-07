Пригожина забрала скорая прямо со съемок шоу Звезды сошлись

Ситуацию со здоровьем Иосифа Пригожина разъяснила его соведущая по проекту "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева.

Знаменитость рассказала, что продюсеру было нехорошо с самого утра: у него немело лицо. Перед самими же съемками ему стало совсем плохо: подскочило давление и онемела половина лица.

Пригожину вызвали скорую. Медики приняли решение о его госпитализации.

Кудрявцева пояснила, что в больнице ее коллеге поставили капельницу. Лера надеется, что Иосиф поправится, а медицинская помощь оказана вовремя.

Сам музыкальный продюсер на связь не выходил.

Ранее сообщалось о том, как супруг певицы Валерии отпраздновал свое 54-летие. День рождения у него был 2 апреля, но праздничное настроение так и не посетило именинника.

Он с ностальгией вспоминает о своем дне рождения в период пандемии. Тогда жена побаловала виновника торжества картофельными блюдами, которые он обожает.