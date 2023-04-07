Нутрициолог Синько рассказала о продуктах питания, обладающих обезбаливающим эффектом

09:29 2023-04-07

Эксперт по функциональному питанию Тамара Синько рассказала об удивительных свойствах некоторых продуктов питания, которые способны избавить человека от боли.

Татьяна Синько, являющаяся нутрициологом, пояснила, что правильное питание способно избавить от боли в разных частях тела.

К примеру, питьевая вода, потребляемая в достаточном количестве, избавляет от головной боли. Морепродукты помогут избавиться от болезненных ощущений в суставах.

Специалист по сбалансированному питанию сообщила, что люди, выпивающие мало жидкости в течение дня приводят свой организм к обезвоживанию. Клетки не получают необходимого количества влаги, кровь сгущается.

В итоге головному мозгу недостаточно кислорода и человека преследует головная боль. Если это произошло, необходимо срочно восполнить водный баланс в организме.

Боль в горле на фоне ОРВИ или другого заболевания снимает имбирь. Можно рассасывать кусочек полезного продукта под языком, а также принимать отвар на его основе. Этот способ поможет справиться и с ломотой во всем теле.

Грецкие орехи, включенные в рацион питания за неделю до месячных, помогут снять болевой синдром в эти дни. Все дело в магнии, который содержится в орехах.

Рыба же поможет тем, кто страдает от дискомфорта в суставах. К такой боли, как правило, приводит лишний вес, неправильный образ жизни.

Непастеризованный йогурт показан людям, страдающим от боли в животе, метеоризма.