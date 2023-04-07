Нутрициолог Синько рассказала о продуктах питания, обладающих обезбаливающим эффектом

Татьяна Синько, являющаяся нутрициологом, пояснила, что правильное питание способно избавить от боли в разных частях тела.

К примеру, питьевая вода, потребляемая в достаточном количестве, избавляет от головной боли. Морепродукты помогут избавиться от болезненных ощущений в суставах.

Специалист по сбалансированному питанию сообщила, что люди, выпивающие мало жидкости в течение дня приводят свой организм к обезвоживанию. Клетки не получают необходимого количества влаги, кровь сгущается.

В итоге головному мозгу недостаточно кислорода и человека преследует головная боль. Если это произошло, необходимо срочно восполнить водный баланс в организме.

Боль в горле на фоне ОРВИ или другого заболевания снимает имбирь. Можно рассасывать кусочек полезного продукта под языком, а также принимать отвар на его основе. Этот способ поможет справиться и с ломотой во всем теле.

Грецкие орехи, включенные в рацион питания за неделю до месячных, помогут снять болевой синдром в эти дни. Все дело в магнии, который содержится в орехах.

Рыба же поможет тем, кто страдает от дискомфорта в суставах. К такой боли, как правило, приводит лишний вес, неправильный образ жизни.

Непастеризованный йогурт показан людям, страдающим от боли в животе, метеоризма.