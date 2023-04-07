Иосифу Пригожину стало плохо на съемочной площадке, продюсеру вызвали скорую

09:59 2023-04-07

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у ее коллеги онемела половина лица и резко поднялось давление.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что во время съемок телешоу «Звезды сошлись» Иосифу Пригожину неожиданно стало плохо.

Съемочная группа вызвала музыкальному продюсеру скорую помощь, пишет «Российская газета». По словам Кудрявцевой, у Иосифа Пригожина онемела половина лица, резко поднялось давление.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи провела тщательное обследование звездного пациента. В частности, продюсеру сделали МРТ.

Телеведущая посоветовала коллеге в будущем беречь свои нервы и выразила уверенность, что «все будет хорошо».

Сам Пригожин пока никаких комментариев по поводу состояния своего здоровья не давал. 