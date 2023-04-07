Последние новости о состоянии Пригожина, которому вызвали скорую во время съемок шоу Звезды сошлись

Сам Иосиф Пригожин никаких комментариев по поводу своего состояния здоровья не давал.

Изданию "Известия" удалось выяснить, что продюсеру диагностировали транзиторную ишемическую атаку (приступ, напоминающий инсульт, но длительность его гораздо меньше (несколько минут) и последствия отсутствуют).

На съемках шоу "Звезды сошлись" ведущему стало плохо. У него началась одышка, вскочило давление, онемела половина лица.

О том, что Пригожину вызвали скорую, рассказала его соведущая по программе Лера Кудрявцева. Знаменитость рассказала, что коллега чувствовал себя не очень с самого утра (6 апреля), так как чувствовал онемение лица.

Перед самыми съемками Иосифу стало совсем нехорошо. Сотрудники проекта вынуждены были вызвать бригаду неотложки.

Кудрявцева выразила надежду, что продюсера прокапают и ему станет намного лучше.