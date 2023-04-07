Идеальные саженцы: на что обратить внимание при их выборе, чтобы не ошибиться

На какие детали обратить внимание при выборе однолетних саженцев, чтобы не ошибиться? Опытные эксперты советуют не спешить называть продавцу нужный вам сорт: лучше для начала поинтересоваться, что имеется в продаже, какова окраска плодов и так далее.

Затем нужно поискать место окулировки или прививки подвоя. В таком месте на коре будет заметен разрез, с обратной стороны - срез шипа дички.

Нужно обратить внимание, чтобы на стволе не было острых веток-колючек. Такой осмотр позволит отличить культурный саженец от дикого. Правда, у саженцев алычи или сливы могут быть острые побеги-шпорцы.

На корнях саженца не должно быть желваков: их наличие может указывать на поражение корневым раком. Если вздутие находится на конце корней, его можно срезать, и при посадке обмакнуть оставшиеся корни в 1%-й раствор медного купороса.

Также нужно проверить цвет коры на стволе: уздоровых растений он темно-зеленый. А вот красно-коричневые пятна должны насторожить: они могут быть признаком черного рака.

Верхушка саженца должна быть одревесневшей и заканчиваться почкой. Не нужно стремиться покупать высокорослые саженцы, лучше остановить свой выбор на средних. Высокие придется обрезать, и таким образом можно лишиться наиболее развитых почек.