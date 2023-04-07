Как защитить рассаду от котов и других домашних животных

Если рассада еще находится в общем ящике, можно по всей поверхности воткнуть большое количество зубочисток или аналогичных предметов (спички не подойдут, поскольку слишком короткие).

Кот не станет рыться в такой земле или пробовать рассаду из-за опасения уколоться.

Также можно закрыть ящики и стаканчики с рассадой большой марлей, закрепив ее на окне. В качестве альтернативы может использовать ткань с хорошей светопропускаемостью или обычную парниковую пленку.

При этом важно следить за тем, чтобы подоконник с рассадой был плотно закрыт со всех сторон: при наличии малейшего отверстия кот его расширит и проникнет в «запретную зону».

Оптимальный вариант — выращивание рассады на застекленном балконе или лоджии, куда доступ домашним питомцам закрыт. Но это возможно только при теплой погоде или в том случае, когда балкон (лоджия) являются отапливаемыми.