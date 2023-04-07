Побеги розы почернели: почему и можно ли спасти королеву сада

Что делать, если после того, как было снято укрытие после зимы, выяснилось, что ветви розы почернели? Прежде всего - не выкапывать, советут автор канала Цветущий фикус на платформе Дзен.

По словам специалиста, при спасении важно не тревожить корни. Растение и без этого пострадало, не нужно добавлять ему еще больше страданий. Также не стоит начинать операцию по спасению слишком рано.

К процедуре лучше приступать тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +6-7 градусов. Если начать обрезку раньше, чем завершатся возвратные заморозки, королева сада погибнет.

Для начала нужно сделать срез ветки и посмотреть: если внутри все коричневое и сухое, ее надо вырезать полностью: она уже погибла. Срезать нужно до зеленой ткани: если зеленое — значит живое.

Все срезы обязательно обработать фунгицидом либо раствором марганца. Если они крупные - использовать садовую пасту замазку, которая поможет избежать возможной инфекции и предотвратить появление гнили.

Сухие и промерзшие ветки надо вырезать до корневой шейки. Спящие почки при здоровом корне проснутся, как только куст розы почувствует тепло. Также важно поливать растение со спецсредствами, быстро реанимирующими даже подмерзшие корни.

При первом поливе нужно 10 л воды дополнить 1 мл Циркона либо 20 г сульфата магния. Спустя неделю пролить янтарной кислотой (из расчета 20 г на 10 л).

Еще через неделю полить водой с кальциевой селитрой (20 г на 10 л). На каждый куст вылить от 5 до 10 л раствора - в зависимости от размера растения.