Уролог Лубенников сообщил о пользе интима для людей за 50

Врач-уролог, ученый Александр Лубенников рассказал о значении регулярной половой жизни у лиц, которым исполнилось 50 лет и старше.

Жизнь без секса или "раз в год под Новый год" может негативно сказаться на здоровье зрелых людей.

По словам эксперта, длительное воздержание чревато снижением работы половых желез.

Лубенников отметил, что возвращение к нормальному ритму зависит от возраста людей.

О пользе регулярного секса заявляла ранее психолог Анастасия Корнеева. Регулярность в этом вопросе гарантирует отличное настроение, крепкую связь с партнером, в результате выработки гормонов счастья.

Достаточное количество серотонина, окситоцина и дофамина предотвращает развитие депрессивного состояния, снижает уровень тревожности.