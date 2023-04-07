Арбенина вышла на связь с фанатами после массовой отмены ее выступлений

Рок-исполнительница Диана Арбенина пояснила поклонникам отмену своих выступлений в социальных сетях весьма своеобразным образом.
Артистка опубликовала строки своей песни под названием "Гавань", которую выпустила в рамках альбома "Невыносимая легкость бытия" в 2019 году.
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Суть "послания" в том, что не нужно ничего бояться, а необходимо стоять на своем, и в том, что "все переживем".
Примечательно, что причин того, почему Арбенину не хотят видеть с концертами во многих российских городах, она так и не озвучила.
За последний месяц выступление рок-коллектива отменено в Казани (должно было пройти 10 апреля), Чебоксарах (запланировано на 14 апреля), Ульяновске, Пятигорске.
Журналисты убеждены, что причиной этому стала позиция артистки против СВО в Украине.
Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверки рокерши на предмет дискриминации ВС РФ.