Арбенина вышла на связь с фанатами после массовой отмены ее выступлений

Суть "послания" в том, что не нужно ничего бояться, а необходимо стоять на своем, и в том, что "все переживем".

Примечательно, что причин того, почему Арбенину не хотят видеть с концертами во многих российских городах, она так и не озвучила.

За последний месяц выступление рок-коллектива отменено в Казани (должно было пройти 10 апреля), Чебоксарах (запланировано на 14 апреля), Ульяновске, Пятигорске.

Журналисты убеждены, что причиной этому стала позиция артистки против СВО в Украине.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверки рокерши на предмет дискриминации ВС РФ.