Постановки с участием Тарасовой отменены в Казахстане по причине травли артистки со стороны противников СВО

Концерты, спектакли знаменитостей отменяются каждый день. В основном это связано с неугодной российской власти, соотечественникам позиции артистов относительно спецоперации РФ в Донбассе.

Есть и другой вариант. В конце апреля в 3-ех городах Казахстана должны были состоятся спектакли с участием российской актрисы, звезды сериала "Глухарь" Виктории Тарасовой.

Культурные события не состоятся по причине того, что в последнии дни в адрес знаменитости стали поступать серьезные угрозы. Казахские противники СВО требуют у местных властей отмены постановок, а если артистка приедет, то устроят ей прием, о котором она долго не забудет.

Тарасова заявила, что отменила спектакли по той причине, что не намерена ехать в государство, в котором позволяют подобное отношение к россиянам.

2 концертных зала казахских городов отказали актерам в аренде. Из третьего города позвонили, сказав, что все в порядке и труппу ждут, но россияне решили отменить весь тур по Казахстану.

На сцену с Тарасовой также должен был выйти и еще один очень известный актер Кирилл Гребенщиков.