Эффективно и экологично: какие народные средства избавят от огородных вредителей

Если огород атакуют вредители, можно подобрать против них рецепт из арсенала народных средств. Какие составляющие для этого можно использовать?

Мыло хозяйственное

Отлично помогает от тли, клещей, галлицы. Для приготовления брусок мыла натереть на терку, растворить в 10 л воды. Мыльная пена перекроет дыхание вредителям, и они погибнут.

Йод

Раствор на его основе позволяет избавиться от разных видов тли. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 0,5 мл йода, полстакана молока и 1 л воды. Обработать растения с помощью пульверизатора, повторить через 10 дней.

Лук и чеснок

На основе этих овощей можно приготовить эффективное средство против вредителей смородины (за исключением стекляницы). Для этого лук и чеснок натереть на терке, залить водой. Добавить высущенные цветки бархатцев и измельченные стручки горького перца. Концентрация произвольная.

Чистотел

Он избавит от вредителей смородины. Полведра измельченной травы залить теплой водой так, чтобы емкость была полной. Настаивать 6 часов, процедить. Обработать куст смородины, а также приствольный круг.

Полынь

Настой из этой травы готовят, как из чистотела, только настаивать надо 3 дня. И обрабатывать так же.