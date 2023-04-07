В Литве намерены начать требовать от граждан декларирования связей с РФ и РБ

В Литве намерены принять законопроект, согласно которому литовцы обязаны декларировать все связи с представителями Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об этом сообщил руководитель литовского комитета по национальной безопасности и обороне государства Лауринас Касчюнас.

Чиновник пояснил, что таким образом в стране хотят добиться полного искоренения коммерческих связей с Россией и Беларусью.

Требование стало бы обязательным к выполнению для политических деятелей, должностных лиц, государственных служащих, военнослужащих, работников суда, глав государственных и муниципальных объектов.

