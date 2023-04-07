Бесплодная жительница РФ узнала о беременности на 8 месяце

37-летняя жительница Подмосковья давно смирилась с тем, что у нее никогда не будет детей.

О том, что "бесплодна" она узнала, еще будучи в подростковом возрасте.

Последние месяцы ни о чем не подозревающая женщина заметила, что сильно набрала в весе, но считала, что это из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

К врачам жительница Люберец не обращалась, опасаясь, что больна раком.

Когда же ей стало совсем нехорошо, она все же обратилась за медицинской помощью. УЗИ показало, что пациентка пребывает на 8-м месяце беременности.

Родила "бесплодная" россиянка при помощи кесарева сечения. На свет появился абсолютно здоровый мальчик.