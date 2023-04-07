Семенович сообщила, почему не называет имя своего избранника

Анна Семенович не скрывает, что ее сердце занято, но никому неизвестно ни имя, ни возраст, ни чем занимается возлюбленный экс-солистки группы "Блестящие".

Певица объяснила, почему не раскрывает имени любимого мужчины. Анна утверждает, что он человек непубличный, а потому не хочет излишнего внимания к своей персоне.

С поклонниками Семенович мужчина также не собирается общаться, по этой причине социальных сетей своих не раскрывает.

Исполнительница утверждает, что могла бы уговорить бой-френда выйти вместе в свет, но не видит в этом необходимости. По словам знаменитости, она уважает решение избранника.