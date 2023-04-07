Волочкова подала на Большой театр в Верховный суд из-за невыплаченных ей 95 000 000 рублей

18:23 2023-04-07

Балерина Анастасия Волочкова подала иск на "верхушку" Большого театра. Артистка никак не может получить от учреждения культуры заработанные ею 95 000 000 российских рублей.

Анастасия Волочкова утверждает, что до сих пор не получила целых 95 000 000 рублей, которые заработала, когда трудилась в Большом театре.

Балерина не первый раз подает в суд на учреждение культуры.

Представитель храма искусств и артистка балета уже встречались в зале Тверского суда столицы, но жалоба Волочковой не была принята к рассмотрению.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Анастасия подала на Большой в Верховный суд.

Адвокат знаменитости Евгений Корчаго в интервью Телеграм-каналу "Звездач" заявил, что если судебная инстанция будет судить справедливо, то победа будет за Волочковой.

Ранее балерина рассказывала, что в 1998 году ее ежемесячный заработок в театре составлял 100 у.е., когда за квартиру она платила 300.