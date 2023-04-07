Волочкова подала на Большой театр в Верховный суд из-за невыплаченных ей 95 000 000 рублей

Анастасия Волочкова утверждает, что до сих пор не получила целых 95 000 000 рублей, которые заработала, когда трудилась в Большом театре.

Балерина не первый раз подает в суд на учреждение культуры.

Представитель храма искусств и артистка балета уже встречались в зале Тверского суда столицы, но жалоба Волочковой не была принята к рассмотрению.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Анастасия подала на Большой в Верховный суд.

Адвокат знаменитости Евгений Корчаго в интервью Телеграм-каналу "Звездач" заявил, что если судебная инстанция будет судить справедливо, то победа будет за Волочковой.

Ранее балерина рассказывала, что в 1998 году ее ежемесячный заработок в театре составлял 100 у.е., когда за квартиру она платила 300.