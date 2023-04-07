Федеральный прокурор Карен Кан сказала, что суд Сан-Паулу рассмотрит претензии по иску, поданному против компаний Citrosuco, Cutrale и Louis Dreyfus Co (LDC), на долю которых приходится большая часть мирового производства апельсинового сока.
Цитрусоводы утверждают, что компании создали картель, чтобы удерживать низкие цены на свои фрукты. Бразильский антимонопольный регулятор Cade провел расследование, и в 2016 году между ним и компаниями было достигнуто соглашение о выплате 301 миллиона реалов для урегулирования дела.
Коллективный иск был подан прокуратурой в марте, более чем через 20 лет после того, как были выдвинуты первые обвинения. Прокуроры требуют возместить ущерб в размере 12,7 млрд. реалов ($2,51 млрд.), превышающий годовой доход от экспорта апельсинового сока в сезоне 2021/2022, который составил $1,62 млрд.
Иск требует возмещения ущерба от компаний, которые, по словам прокуроров, доминировали почти в 80% внутреннего производства апельсинового сока, исключая около 75% малых и средних фирм в этом сегменте только в штате Сан-Паулу.
В иске прокуроры утверждают, что целью картеля было вызвать резкое падение цен на фрукты, причинив убытки фермерам и потребителям.
Прокуроры Бразилии требуют 2,5 миллиарда долларов от картеля по производству апельсинового сока
Гиганты торговли апельсиновым соком в Бразилии стали ответчиками в коллективном иске, требующем возмещения ущерба в размере 2,5 миллиарда долларов США в связи с предполагаемой схемой фиксации цен в период с 1999 по 2006 год.
Федеральный прокурор Карен Кан сказала, что суд Сан-Паулу рассмотрит претензии по иску, поданному против компаний Citrosuco, Cutrale и Louis Dreyfus Co (LDC), на долю которых приходится большая часть мирового производства апельсинового сока.
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