О развертывании самолета CP-140 Aurora Королевских канадских ВВС объявила министр обороны Канады Анита Ананд.
В течение примерно шести недель самолет CP-140 Aurora будет отслеживать подозрительную деятельность по обходу санкций на море, в частности, передачу с судна на судно топлива и других товаров, запрещенных Советом Безопасности, сообщило канадское правительство.
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих баллистических ракет и ядерных программ.
В конце марта Северная Корея испытала новый подводный ударный беспилотник с ядерным зарядом, сообщили ее государственные СМИ, а лидер Ким Чен Ын предупредил, что совместные военные учения Южной Кореи и США должны прекратиться.
Китай и Россия также обвинили совместные военные учения США и Южной Кореи в провоцировании Пхеньяна. Между тем, Вашингтон обвинил Пекин и Москву в том, что они поощряют Северную Корею, защищая ее от новых санкций.
Канада направляет военные самолеты в Японию для выполнения санкций против Северной Кореи
Канада в четверг заявила, что направит военный самолет в Японию для поддержки выполнения санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.
О развертывании самолета CP-140 Aurora Королевских канадских ВВС объявила министр обороны Канады Анита Ананд.
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