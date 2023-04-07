Канада направляет военные самолеты в Японию для выполнения санкций против Северной Кореи

О развертывании самолета CP-140 Aurora Королевских канадских ВВС объявила министр обороны Канады Анита Ананд.



В течение примерно шести недель самолет CP-140 Aurora будет отслеживать подозрительную деятельность по обходу санкций на море, в частности, передачу с судна на судно топлива и других товаров, запрещенных Советом Безопасности, сообщило канадское правительство.



Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих баллистических ракет и ядерных программ.



В конце марта Северная Корея испытала новый подводный ударный беспилотник с ядерным зарядом, сообщили ее государственные СМИ, а лидер Ким Чен Ын предупредил, что совместные военные учения Южной Кореи и США должны прекратиться.



Китай и Россия также обвинили совместные военные учения США и Южной Кореи в провоцировании Пхеньяна. Между тем, Вашингтон обвинил Пекин и Москву в том, что они поощряют Северную Корею, защищая ее от новых санкций.