Американская комиссия одобрила запрет на ловлю лосося

Тихоокеанский совет по управлению рыболовством одобрил закрытие сезона 2023 года для всего коммерческого и большинства любительского промысла чавычи вдоль побережья от мыса Фалькон в северном Орегоне до границы Калифорнии с Мексикой. Ограниченный любительский лов лосося будет разрешен у берегов южного Орегона осенью.
"Прогнозы по возвращению чавычи в реки Калифорнии в этом году близки к рекордно низким", - сказал председатель Совета Марк Горельник после голосования в пресс-релизе. "Плохие условия в пресной воде, которые способствовали этим низким прогнозам возвращения, к сожалению, не являются тем, что Совет может или имеет право контролировать".
Биологи говорят, что популяция чавычи резко сократилась после нескольких лет засухи. Многие представители рыбной отрасли говорят, что правила времен Трампа, которые позволили отводить больше воды из бассейна реки Сакраменто на нужды сельского хозяйства, нанесли еще больший вред.
Закрытие касается взрослых особей осенней чавычи и наносит удар по лососевой рыбной промышленности Тихоокеанского Северо-Запада.
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Тихоокеанский совет по управлению рыболовством одобрил закрытие сезона 2023 года для всего коммерческого и большинства любительского промысла чавычи вдоль побережья от мыса Фалькон в северном Орегоне до границы Калифорнии с Мексикой. Ограниченный любительский лов лосося будет разрешен у берегов южного Орегона осенью.
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