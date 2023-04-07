Мужчина убил заложника в калифорнийском парке, а после ранил офицера

Это произошло в четверг в Роузвилле, городе с населением около 150 000 человек к северо-востоку от Сакраменто, рано утром, когда семьи играли на близлежащих бейсбольных полях, а дети посещали лагерь.



Офицер Калифорнийского дорожного патруля находится в больнице в стабильном состоянии. Имена двух взрослых, взятых в заложники, включая того, кто погиб, не были немедленно опубликованы.



Выживший заложник был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни, говорится в заявлении администрации города Роузвилл, расположенного в 20 милях (32 км) к северо-востоку от Сакраменто.



Подозреваемый, имя которого также не было названо, был госпитализирован с огнестрельными ранениями, но о его состоянии ничего не сообщается, говорится в заявлении города.



Было неясно, как он был ранен. Полиция не сообщила, стреляли ли полицейские.



События развивались, когда сотрудники дорожного патруля пытались вручить мужчине ордер на арест, в результате чего он выстрелил в офицера и ранил его. По словам капитана Келби Ньютона, около 12:30 дня в полицейское управление Роузвилла поступил вызов по рации с сообщением о том, что в офицера стреляли.